Presidente da FPF dá sua versão sobre o cancelamento do jogo

Helio Cury (foto: Divulgação/FPF/Julia Abdul-Hak/Backstage Comunicação)

O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Helio Cury, se recusou a dar entrevistas para jornais, rádios e sites paranaenses. No entanto, concordou em falar para o blog Bastidores FC, do Globoesporte.com.

Veja o que Helio Cury respondeu:

Por que o jogo foi cancelado?

Porque havia pessoas sem credenciamento dentro do campo. O árbitro nos avisou da situação, disse que não poderia começar a partida nessa situação. Chamamos o policiamento para tirar essas pessoas dali, elas se recusaram a sair, então cancelamos o jogo.



É como se eles fossem invasores?

Eu não quero usar esse termo. Mas eles não poderiam estar ali sem credenciamento.



Não havia maneira de tirar essas pessoas e fazer o jogo?

Nós tentamos. Não iríamos usar de violência, mas o jogo não pode ser uma bagunça, com várias pessoas no gramado sem autorização para estarem ali. Como elas não quiseram sair, não teve jogo. Isso causa prejuízo para todos os envolvidos.



O que eles deveriam ter feito para poder trabalhar no jogo?

Aqui no Paraná é bastante simples: 48 horas antes do jogo tem que enviar para a Federação o nome e os dados de quem vai trabalhar na partida. É simples. Não fizeram.



Quando o jogo vai ser disputado?

Não sabemos. Isso vai ser estudado.