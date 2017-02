Crise faz aumentar o movimento nas praias do Paraná

SAIBA MAIS Carnaval promete fazer “bombar” o Litoral do Paraná

Mas, afinal, o que poderia explicar o aumento no movimento nas praias paranaenses, ainda mais em um momento de retração econômica e queda no poder de consumo da maioria das famílias? É que a crise, segundo Carlos Dalberto Freire, acabou fazendo com que mais famílias descessem a serra para aproveitar o verão, em detrimento a viagens mais longas e geralmente mais caras, como para o litoral de Santa Catarina.

“O pessoal, por causa da crise, veio para lugares mais pertos, não está querendo viajar para muito longe. E isso foi uma das coisas que influenciou. Também o litoral do Paraná não tem poluição na praia, estamos com quase 100% da rede de esgosto concluída e temos duas estações de tratamento das mais modernas. Isso também melhorou. Antigamente tinha aquelas placas do IAP dizendo que era impróprio para banho. Isso hoje acabou”.

“Não esperávamos muita coisa desta temporada, até pelo feriado de final de ano ser só dois dias. Mas muita gente aumentou o feriado por conta e a partir da quarta antes do Reveillon já começou a encher a praia. Depois, a primeira semana de janeiro foi uma das melhores de todos os anos, até pegou a gente de surpresa”, afirma Carlos Dalberto Freire. “A previsão mais otimista era que fizéssemos um final de ano igual ao ano passado. Só que superou isso”, comemora.