Pousadas e hoteis com poucas vagas

Na Pousada das Laranjeiras, em Antonina, município que conta com um dos mais tradicionais carnavais do Paraná, com direito a desfile de escolas de samba. Segundo Elisabete de Fátima Carraro, proprietária do estabelecimento, 70% dos apartamentos disponíveis já estavam alugados e pagos até o final de semana que passou. Além disso, ela revela estar recebendo uma média de 20 pedidos de valores por dia.

“Não tenho muito apartamento, mas alugo tudo, com certeza. O Carnaval é a época de maior movimento para gente. Se tivesse 100 apartamento, alugava todos”, conta a empresária, revelando ainda que a expectativa é das melhores. “O Carnaval vai ser ótimo, tudo de bom. O povo está unido. Setor público, empresários, escolas de samba, todos envolvidos para fazer uma festa bonita. E as reservas estão bombando, todo mundo investigando preço”, completa.

A situação é parecida na Pousada Luar de Caiobá. De acordo com Fernando Michelotto, proprietário, as reservas foram esgotadas há cerca de duas semanas. “Todos os 11 apartamentos que temos já estão reservados. Temos tido um bom movimento durante toda a temporada e estamos lotados desde o início. O pessoal tem procurado muito por e-mail, telefone, WhattsApp. Carnaval todo ano lota e neste ano está sendo ainda melhor do que em anos anteriores”, finaliza.