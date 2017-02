Em Guaratuba, folia já começou

Em Guaratuba, a folia de Carnaval começou no fim de semana, quando aconteceu o Grito de Carnaval na Praça Central. Mais de 10 mil pessoas participaram da festa — segundo a Polícia Militar — entre a noite de sábado e a manhã de ontem, com trio elétrico puxando a folia e dando uma amostra do Carnaval em Guaratuba. No Carnaval, quatro trios elétricos vão garantir a festa em Guaratuba. Ontem, também aconteceu outro evento tradicional do Carnaval do Litoral paranaense, com o banho à fantasia em Paranaguá. A festa no setor histórico começou ainda nas primeiras horas do dia e só foi terminar no fim da tarde.