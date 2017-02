Paraná vence o PSTC na “estreia” fora de Curitiba

Jogadores do Paraná comemoram o gol de Felipe Alves (20): primeira vitória no Interior (foto: Reprodução / TV Globo)

Em seu primeiro jogo fora de Curitiba neste Campeonato Paranaense, o Paraná Clube se deu bem. O time derrotou o PSTC por 1 a 0, em Cornélio Procópio, pela 5ª rodada da competição. O time da capital marcou o gol aos 5 minutos do 2º tempo, com Felipe Alves, na única finalização certa em toda a partida.

Até então, o Paraná havia jogado quatro vezes em Curitiba, com três vitórias – todas na Vila Capanema – e uma derrota – para o Coritiba, no Couto Pereira.

Com a vitória, retomou a liderança da competição, perdida para o J. Malucelli no sábado. Ao vencer o PSTC, o Paraná foi a 12 pontos. O J. Malucelli tem 10, após ter vencido o Prudentópolis por 1 a 0.

TABELA

Pelo Campeonato Estadual, o Paraná volta a jogar no dia 5 de março, um domingo, quando recebe o Rio Branco na Vila Capanema. Antes disso, porém, o time da Capital joga nesta terça-feira (21), contra o Londrina, em Londrina, pela Primeira Liga. E ainda enfrenta o Bahia, no sábado (25), no único jogo entre eles pela Copa do Brasil.

ESCALAÇÕES

O técnico Wagner Lopes escalou todo o time titular na partida contra o PSTC. Assim, a tendência é que ele uma equipe reserva diante do Londrina, pela Primeira Liga. Os únicos que não estão mais à disposição são o meia Murilo Rangel, emprestado à Linense-SP, e o volante Claudevan, que vai ficar três meses no Foz.

PRIMEIRO TEMPO

O Paraná entrou num 4-2-3-1, mas logo aos 16 minutos perdeu o meia-atacante Vitor Feijão. Ele foi tentar um cruzamento pelo lado esquerdo e torceu o joelho esquerdo. Acabou substituído por Felipe Alves. Mas antes disso o time já via o adversário tentar o jogo e arriscar mais. O PSTC deu os únicos chutes certos do jogo até os 29min40, quando houve uma parada para os jogadores tomarem um refresco do forte calor em Cornélio Procópio.

Depois da parada, o Paraná levou ainda mais sufoco. Carlos Henrique perdeu um gol a um metro da trave. Leo fez duas belas defesas. E Carlos Henrique acertou a trave em jogada aérea. A diferença no número de finalizações foi grande: quatro do Paraná (todas para fora) e 13 do PSTC (sendo quatro certas e uma na trave). “O sol está atrapalhando, o gramado alto está atrapalhando nosso potencial. E teve uns erros bobos da nossa parte”, disse o meia Renatinho, ao fim da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Paraná, Em seu primeiro escanteio na partida e em sua primeira finalização certa na partida, abriu o placar aos 5 minutos. Renatinho cobrou escanteio e Felipe Alves marcou 1 a 0. Antes disso, o time já se mostrava mais bem postado em campo. Já não corria tantos riscos. Por outro lado, também não criava chances de perigo.

Aos 25 minutos, Wagner Lopes trocou Matheus Carvalho pelo meia Biteco. O time ganhou um pouco mais de dinamismo, mas não chegou a produzir lances significativos. O PSTC, por sdua vez, também não ameaçou mais.

Ao todo, o Paraná teve seis finalizações (uma certa) e o PSTC arrematou 19 vezes (sete certas e uma na trave).

PSTC 0 x 1 PARANÁ

PSTC

Juninho; Paulinho, Denilson, Marcão e Guilerme; Cleverson (Dener), Erick, Santiago Somália e Rone Dias (Lima); Lucão (Boré) e Carlos Henrique. Técnico: Reginaldo Vital

Paraná

Léo; Diego Tavares, Airton, Brock e Igor; Leandro Vilela (Jhony), Gabriel Dias, Vitor Feijão (Felipe Alves), Renatinho e Matheus Carvalho (Biteco); Ítalo. Técnico: Wagner Lopes

Gols: Felipe Alves (5-2º)

Cartões amarelos: Guilerme, Igor, Rone Dias, Leandro Vilela, Diego Tavares

Árbitro: Felipe Gomes da Silva

Local: Estádio Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, domingo

LANCES DO JOGO

1 – Gabriel Dias recebe e arrisca de fora da área. A bola vai por cima

5 – Carlos Henrique recebe livre na área e bate cruzado, mas acerta a rede do lado de fora

11 – Lucão dribla um marcador de chuta. A bola desvia na zaga e sai

18 – Guilerme avança pela esquerda e bate a gol. A bola vai por cima

22 – Rone Dias arrisca de longe e manda para fora

24 – Brock lança. Matheus Carvalho fica na cara do gol e tenta por cobertura. A bola contudo, vai por cima

27 – Gabriel Dias recebe de Renatinho e, de fora da área, chuta por cima do gol

28 – Rone Dias cobra falta com força, de longe. Leo defende no canto esquerdo

29 – Lucão arrisca de longe. Léo se atrapalha, mas põe para escanteio. Após cobrança, Erick chuta por cima

31 – Lucão cruza. Leandro Vilela tenta cortar e acerta o peito do goleiro. A bola sobra para Carlos Henrique, que perde o gol na pequena área

33 – Guilerme tenta o chute cruzado. A bola desvia na zaga e sai

36 – Lucão recebe de Rone Dias, domina e, de frente para o gol, manda por cima

37 – Rone Dias recebe e chuta cruzado. Leo faz grande defesa

42 – Rone Dias cobra falta para a área. Carlos Henrique cabeceia, a bola bate no travessão e sai

44 – Renatinho cobra falta lateral. Igor desvia de cabeça, mas erra o alvo

46 – Após cruzamento, Carlos Henrique bate cruzado e Léo faz boa defesa. Na sobra, Lucão manda para fora

SEGUNDO TEMPO

5 – Gol do Paraná. Renatinho cobra escanteio. Felipe Alves mata a bola no peito e bate cruzado, no canto esquerdo do goleiro

7 – Lucão recebe na área e finaliza. Leo espalma. Depois, a bola cai com Carlos Henrique, que finaliza. Léo sai e defende

26 – Erick conduz a bola e serve Lucão, que bate por cima do gol

30 – Biteco lança para a área. Felipe Alves recebe. O goleiro sai pelo chão e trava o chute

32 – Carlos Henrique finaliza do bico da área e manda para fora

38 – Renatinho cobra falta para a área. Brock cabeceia para fora

38 – Paulinho avança com a bola pela direita e bate cruzado, mas manda por cima

43 – Boré arremata de longe e manda por cima

48 – Lima cobra falta para a área. Marcão desvia e Leo põe para escanteio