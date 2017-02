Comec atende a solicitação da Prefeitura e retoma ligeirinho via CIC

(foto: SMCS de Araucária)

Os moradores de Araucária contarão a partir de segunda-feira (20) com as linhas metropolitanas integradas H02-Araucária/Capão Raso e H20-Angélica/Capão Raso (ambas ligeirinho) novamente fazendo conexão pelo Terminal da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O retorno desta via de integração com Curitiba foi uma solicitação da Prefeitura que a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), órgão do governo do Estado responsável pelo transporte metropolitano, confirmou nesta quinta-feira (16).

Até agora, os passageiros de Araucária que embarcavam nos ligeirinhos tinham que se deslocar até o Terminal Capão Raso para fazer a integração com outras linhas, sem pagar outra passagem. “O acesso fácil ao CIC é uma reivindicação que ouvimos muito de moradores de Araucária que trabalham naquela região industrial. Conversamos muito com a Comec e entramos em acordo para que isso fosse concretizado”, destacou o prefeito Hissam Hussein Dehaini.

De acordo com a Comec, esta integração representa um dos primeiros resultados do protocolo de intenções entre a Coordenação Metropolitana e Urbs (Urbanização de Curitiba SA) para estudos e trabalhos técnicos para a implantação do novo sistema metropolitano de transporte integrado de passageiros.

Conexões - A partir de segunda-feira (20), os usuários também poderão parar no Terminal CIC e se conectar com demais linhas. No Terminal CIC passa, por exemplo, o Interbairros IV, que permite ligação entre os Terminais Pinheirinho, Fazendinha, Campo Comprido e Santa Felicidade.

O itinerário da linha H02 será Terminais Central e Angélica (Araucária), CIC e Capão Raso. Já o da linha H20 será Terminais Angélica, CIC e Capão Raso.

A integração no Terminal CIC será nos dois sentidos e não haverá alteração dos horários.