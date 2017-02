Flamengo goleia Madureira e enfrenta Vasco na semi da Taça Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo segue com 100% de aproveitamento na temporada. O time goleou o Madureira por 4 a 0, neste domingo (19), em Volta Redonda. Os gols de Diego, Guerrero, Mancuello e Lucas Paquetá deram o sétimo triunfo consecutivo em 2017 ao rubro-negro e a melhor campanha na fase de classificação da Taça Guanabara -superando o Fluminense no segundo critério de desempate, o saldo de gols (15 a 14). O resultado classificou o Flamengo em 1º lugar no Grupo B, com 15 pontos. Na semifinal da Taça Guanabara, a equipe do técnico Zé Ricardo joga contra o rival Vasco com a vantagem do empate. O clássico acontece no sábado de Carnaval, dia 25, às 18h30 -o local será definido na segunda-feira (20). Na outra semifinal, o Fluminense encara o Madureira no mesmo dia, às 16h30, em Volta Redonda. O tricolor tem a vantagem da igualdade no placar para ir à final. O JOGO O Flamengo teve o controle do jogo na maior parte da etapa inicial. Tanto que o rubro-negro contou com 15 escanteios a favor. No entanto, o time errou praticamente todos os cruzamentos na área. Apenas duas chances chamaram a atenção. Uma com Réver, que tocou o travessão logo aos 3 min, e outra com Guerrero, defendida pelo goleiro Rafael. Coube ao meia Diego aliviar o lado do time da Gávea. Aos 45 min, logo depois da correta expulsão de Alex Moraes, o camisa 35 roubou a bola na entrada da área com um carrinho e bateu no ângulo para a festa da torcida em Volta Redonda. Com um jogador a mais, o Flamengo teve espaços e a tranquilidade necessária para garantir a vitória sem demais sustos. O Madureira ainda acertou uma bola no travessão logo no começo da etapa complementar, mas o rubro-negro não teve dificuldades na sequência. Guerrero, aos 19 min, Mancuello, aos 22 min, a Lucas Paquetá, com um golaço por cobertura da intermediária aos 35 min, fecharam o placar. A partir daí, os comandados de Zé Ricardo fizeram o tempo passar e encerram a fase de classificação da Taça Guanabara com a melhor campanha. O Flamengo pode igualar a marca de 2011, obtida pelo time de Ronaldinho e Thiago Neves, na próxima quarta-feira (22), quando enfrenta o Ceará, no Castelão, às 19h30, pela Primeira Liga. Na ocasião, a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo conseguiu o melhor início de ano recente do rubro-negro. Foram oito vitórias consecutivas em jogos oficiais. Resta apenas uma para o Flamengo de Zé Ricardo. FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Romulo, Willian Arão (Lucas Paquetá) e Diego (Gabriel); Mancuello, Everton e Guerrero (Felipe Vizeu) T.: Zé Ricardo MADUREIRA Rafael; Alex Moraes, Jorge Felipe e Diego Guerra; Ruan, Rezende, Wanderson (Walney), Luciano (Vitinho), Esquerdinha (Soares) e W. Saci; Julio César T.: PC Gusmão Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro: João Batista de Arruda Cartões amarelos: Guerrero e Diego (F); Alex Moraes (M) Cartão vermelho: Alex Moraes (M) Gols: Diego, aos 45 min do 1º tempo; Guerrero, aos 19 min do 2º tempo; Mancuello, aos 22 min do 2º tempo; Lucas Paquetá, aos 35 min do 2º tempo