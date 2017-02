Botafogo se despede da Taça Guanabara com virada sobre o Boavista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eliminado antecipadamente, o Botafogo se despediu da Taça Guanabara neste domingo (19) com uma virada por 3 a 2 sobre o Boavista. Sem dez titulares, o alvinegro teve dificuldade para criar chances, mas acordou no segundo tempo e fez o suficiente para se recuperar. Pedro Botelho e Marcelo Nicácio fizeram os gols do time da casa, mas Fernandes (2) e Leandrinho comandaram a virada. Na prática, no entanto, o resultado é pouco relevante para a temporada do Botafogo, que já estava desclassificado da Taça Guanabara. No âmbito estadual a equipe espera o início da Taça Rio, daqui a três semanas, mas as atenções estão todas voltadas para a Copa Libertadores. Na quarta-feira (22) o time visita o Olímpia-PAR por uma vaga na fase de grupos e tem vantagem de 1 a 0. O Boavista do técnico Joel Santana também tem decisão na mesma data: visita a Portuguesa-SP pela segunda fase da Copa do Brasil. Em meio ao marasmo ofensivo do Botafogo, Fernandes chamou a atenção por marcar duas vezes. Primeiro resolveu sozinho ao ser lançado às costas da zaga, e depois precisou apenas empurrar para gol o passe de Rodrigo Lindoso –na melhor jogada do Botafogo na partida, diga-se. O meia ainda fez o cruzamento que, após desvio, sobrou para Leandrinho virar. Igor Rabello acabou participando, direta ou indiretamente, de dois lances que originaram gols do Boavista. Em contra-ataque, ele foi facilmente driblado por Maicon e viu o lateral adversário cruzar na medida para Pedro Botelho abrir o placar. Pouco depois uma cobrança de escanteio foi desviada no meio do caminho e explodiu em Igor Rabello antes de sobrar para Marcelo Nicácio ampliar. Os reservas tiveram enorme dificuldade para criar chances de gol. Chamou a atenção o desencontro no meio-campo, onde a transição ofensiva foi comprometida por passes errados. A equipe também foi frágil defensivamente, sofrendo dois gols seguidos em jogadas de desatenção. A partir daí o Botafogo melhorou um pouquinho e passou a ter certa consistência, o que foi suficiente para se recuperar. Ainda que estivesse longe de empolgar, encontrou um Boavista bagunçado no segundo tempo e passou a dominar. Tanto que chegou à virada liderado por Fernandes e Leandrinho. A vitória botafoguense contou com a célebre presença de Sassá. Após período afastado, o atacante de 22 anos foi reintegrado ao elenco durante a semana e foi novamente relacionado. Ele substituiu Vinícius Tanque aos 21 do segundo tempo e apareceu bastante, mas acertou pouco. Na melhor chance que teve, ficou sozinho de frente para o gol e chutou sem força para defesa do goleiro Felipe. BOAVISTA Felipe; Thiaguinho, Gustavo Geladeira, Antônio Carlos e Maicon (Lucas Perdomo); Lucas Rocha, Willian Maranhão (Fellype Gabriel), Pedro Botelho e Erick Flores; Mosquito e Marcelo Nicácio (Tiago Amaral) T.: Joel Santana BOTAFOGO Helton Leite; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Fernandes (Pachu), Rodrigo Lindoso, Leandrinho (Yuri) e Dudu Cearense; Vinícius Tanque (Sassá) e Joel T.: Jair Ventura Estádio: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema-RJ Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga Cartão amarelo: Fernandes (BOT) Gols: Pedro Botelho (BOA), aos 27 min do 1º tempo; Marcelo Nicácio (BOA), aos 31 min do 1º tempo; Fernandes (BOT), aos 39 min do 1º tempo; Fernandes (BOT), aos 3 min do 2º tempo; e Leandrinho (BOT), aos 18 min do 2º tempo