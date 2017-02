Arena durante o clássico (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense e o Coritiba divulgaram nota oficial nesse domingo (dia 19) à tarde culpando a Federação Paranaense de Futebol pelo cancelamento do Atletiba. Veja o texto:

"O Clube Atlético Paranaense e o Coritiba Foot Ball Club informam que o clássico deste domingo (19), no Estádio Atlético Paranaense, não foi realizado devido à decisão da Federação Paranaense de Futebol de não autorizar o início da partida com a transmissão dos clubes em seus canais oficiais, no Facebook e YouTube, contrariando os interesses de seus afiliados CAP e CFC.



Os Clubes lembram que a ação pioneira foi realizada pois as duas equipes não venderam os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Paranaense, por não concordarem com os valores oferecidos.



Diante da posição arbitrária e sem qualquer razoabilidade da Federação Paranaense de Futebol, os Clubes lamentam o prejuízo causado ao futebol paranaense, em especial aos seus torcedores."