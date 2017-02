Seis pessoas são presas por furtos em blocos no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste fim de semana, a Guarda Municipal do Rio prendeu seis pessoas e apreendeu dois adolescentes acusados de furtos em diferentes blocos. No total, 1.936 guardas atuaram nos pontos de folia. Neste domingo (19), guardas municipais foram acionados por foliões do Bloco da Preta, no centro, porque um grupo com seis jovens estaria furtando celulares. A equipe prendeu dois rapazes e apreendeu um adolescente. Os outros três conseguiram fugir. Eles foram levados para a 5ª DP. Também no domingo, na Banda da Barra, na Barra da Tijuca, uma equipe apreendeu um jovem de 17 anos que roubou o cordão de um homem. ESCRAVOS DA MAUÁ O grupo de perna de pau "Companhia de Mysterios e Novidades" faz o abre-alas do bloco Escravos da Mauá, na zona portuária do Rio. Na frente do bloco, homens fantasiados de diabo e mulheres vestidas como a cantora Carmem Miranda (1909-1955) animam o público carioca. O bloco, que faz parte da liga independente de blocos de rua Sebastiana, desfila no largo São Francisco da Prainha e atrai muitos foliões. Este ano, o bloco Escravos da Mauá comemora 25 anos de Carnaval desfilando pelas ruas cheias de história da região portuária na capital fluminense. Atrás do trio, que desce a rua da Consolação na altura da rua Matias Aires, há pelo menos cinco quarteirões repletos de foliões.