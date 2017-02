São José dos Pinhais vence na Superliga e assume o 4º lugar

São José e Chapecó (foto: Divulgação/Thiago Paes/FPV)

São José dos Pinhais conquistou uma importante vitória na Superliga B feminina 2017. Jogando em casa com o habitual apoio da torcida, a equipe do treinador Alexsandro Paiva superou a ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC), de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/16, 25/20 e 25/17, em 1h50min. A partida aconteceu no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais, e foi válida pela quinta rodada da competição.

Após vencer o BRH-Sulflex/Clube Curitibano na última rodada e conquistar sua primeira vitória, o time da Região Metropolitana de Curitiba embalou. Com mais um resultado positivo, passa a ocupar a quarta colocação, com 6 pontos (duas vitórias e três derrotas). Do outro lado, a equipe catarinense amargou mais um resultado negativo e caiu para a sexta posição, com 3 pontos (quatro derrotas e três vitórias).

Para o técnico de São José dos Pinhais a equipe continua seguindo a risca o planejamento, que é permanecer na briga pelas quatro primeiras colocações. "Estamos conseguindo manter o nosso planejamento, que é buscar a terceira ou a quarta colocação. Sabíamos que sereia muito difícil esse jogo e no primeiro set elas [Chapecó] mostraram isso. Marcaram todas as nossas principais jogadas e assim acabamos cometendo muitos erros", afirmou Alexsandro Paiva, que completou.

"A partir do segundo set conseguimos ajustar algumas coisas e sair da forte marcação adversária. No terceiro e quarto set, com mais volume de jogo, jogamos um pouco mais tranquilos e saímos com a vitória. Apesar de todas as nossas dificuldades, o nosso objetivo foi cumprido e hoje assumimos a quarta colocação", finalizou.

A líbero Marcela Silva, que foi um dos destaques da partida, comemorou muito a vitória e falou dessa nova fase que o grupo está vivendo. "A vitória sobre o Clube Curitibano tirou um peso das nossas costas e pudemos respirar um pouco mais aliviadas. No começo do jogo encontramos algumas dificuldades, mas conseguimos nos unir e conquistar essa resultado. Tivemos uma sequencia de jogos muito ruins e consagrar essa segunda vitória em casa foi melhor do que poderíamos esperar", ressaltou.

Próxima rodada

Pela última partida da fase classificatória, São José dos Pinhais vai a Santa Catarina. A equipe paranaense vai enfrentar a Abel Havan Brusque (SC), no sábado (04.03), às 20h, em um tradicional confronto da Região Sul do Brasil.

Confira abaixo o desempenho de São José dos Pinhais na Superliga B 2017.

Tabela de jogos e resultados

Sexta-feira (24.01)

Ginásio José Correa

19h30 - Grêmio Barueri (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 26/24 e 25/12)

Domingo (29.01)

Ginásio Ney Braga

17h - São José dos Pinhais 0 x 3 São Bernardo (SP) (24/26, 18/25 e 16/25)

Sábado (04.02)

15h - ADC Bradesco (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 25/21 e 25/14)

Sábado (11.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 0 Clube Curitibano/P.M.C (25/22, 25/22 e 26/24)

Sábado (18.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 1 ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) (22/25, 25/16, 25/20 e 25/17)

Sábado (04.03)

20h - Abel Havan Brusque (SC) x São José dos Pinhais