Ainda há vagas para aulas no CJAP

Cursos de arte são ofertados no Centro Juvenil de Arte (foto: Kraw Penas/divulgação)

Três cursos ofertados pelo Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP), espaço da Secretaria de Estado da Cultura, ainda possuem vagas disponíveis para o primeiro semestre de 2017. Os cursos são gratuitos e voltados para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. As aulas iniciam dia 6 de março.

As vagas estão disponíveis paras as turmas de: Modelagem (8 a 9 anos), Modelagem (7 a 10 anos), Mosaico (11 a 15 anos), Reciclados (12 a 15 anos), Reciclados (14 a 17 anos) e Reciclados (adultos).

As oficinas despertam o interesse das crianças e dos adolescentes para a arte, estimulam a imaginação e a criatividade. Na aula de Modelagem os alunos aprendem as técnicas e praticam a modelagem em argila. Já na oficina de Mosaico, as atividades envolvem a colagem de pastilhas de porcelanato, como em um quebra-cabeça. No trabalho com os Reciclados os alunos manuseiam materiais recicláveis como garrafas plásticas, tampinhas, latinhas de alumínio, entre outros, instigando a reflexão sobre o reaproveitamento e reuso de materiais além da prática artística.

Para efetuar a matrícula é necessário que o responsável pela criança ou adolescente compareça ao CJAP com a fotocópia de certidão de nascimento ou carteira de identidade de quem irá realizar o curso e uma foto 3x4.

O Centro Juvenil de Artes Plásticas está situado na Rua Mateus Leme, 56, em Curitiba (PR). Informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3323-5643 e no site www.cjap.seec.pr.gov.br, onde também é possível conferir a grade horária completa dos cursos.

Serviço:

Vagas limitadas

Centro Juvenil de Artes Plásticas

Fonte: SEEC