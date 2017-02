MIS exibe filmes nacionais de graça

Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove a Mostra de Cinema Brasileiro. Os filmes serão exibidos no auditório do museu, às 19h30. A entrada é gratuita.

O filme escolhido para o primeiro dia de exibição, na quarta-feira, é Casa de Areia, de Andrucha Waddington. Em 1910, Vasco, Áurea (grávida) e sua mãe embarcam em uma viagem que tem como objetivo a realização de um sonho: viver em terras prósperas. Quando chegam em seu destino, o que encontram é um lugar totalmente inóspito e sem nenhum indício de civilização por perto. Classificação indicativa: 16 anos.

O filme que será exibido na quinta-feira (23/02) é Ensaio sobre a Cegueira, de Fernando Meireles, baseado no romance do escritor português José Saramago. O filme conta a história da população de uma cidade que está sofrendo com a epidemia chamada Cegueira Branca. A doença é contagiosa e aos poucos a população inteira fica infectada lutando por suas necessidades básicas e expondo seus instintos primários. Classificação indicativa: 16 anos.

O filme do dia 24 de fevereiro é A casa de Alice, de Chico Teixeira. Em um bairro popular de São Paulo, Alice é uma mulher de 40 anos que trabalha como manicure num salão de beleza. Ela vive com o marido, os três filhos e a mãe. Depois de 20 anos de casamento não se espera grandes emoções, mas aos poucos os segredos vão se revelando. Classificação indicativa: 14 anos.