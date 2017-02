Curitiba ganha nova banda de surf music, a Tiki Moondog

A Tiki Moondog conta com Marco Bulldozer no baixo, Juliano Cocktail na bateria e Mark Cleverson na guitarra (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba não tem ondas, nem mar, mas tem banda, e boa, de surf music. Quem comanda o projeto da banda Tiki Moondog é o multi-instrumentista Mark Cleverson, velho conhecido da cena curitibana como o barbudo que toca violino na banda Hillbilly Rawhide. Mas a história dele com a Surf Music é bem antiga.

Cleverson era um dos integrantes do lendário grupo Maremotos, que encerrou as atividades em 2007, com a morte do baixista Mr. X. “Continuamos a banda instrumental em trio com o nome Hellfishes. Porém por diversos compromissos com outras bandas Hellfishes parou de se apresentar em 2011, e desde então eu não tocaca Surf Music até agora com Tiki Moondog”, conta ele.

A pressão para que retomasse um projeto com o gênero musical, no entanto, era grande. “Várias pessoas, amigos, fãs, me perguntavam quando eu voltaria com a guitarra surf. A cena de música instrumental voltou a se fortalecer, tanto em Curitiba como em diversas outras cidades do país, e como estava com várias composições autorais ‘encostadas, resolvi iniciar um novo projeto para divulgar esse trabalho”, disse Cleverson.

O trio, que conta ainda com Juliano Cocktail na bateria e Marco Bulldozer no baixo, ensaia já há seis meses e com direito a um superintensivo nas últimas semanas por conta da estreia do grupo, marcada para o domingo de carnaval, dia 26 de feveiro, no Labirinto (Trajano Reis, 508).

Quem for prestigiar o show do Tiki Moondog vai poder ver e ouvir músicas autoriais e versões das bandas clássicas da surf music. “Além releituras de músicas que compus para as bandas que toquei, por exemplo A vingança do bizarro que eu apresentava com Stanley Dix no final dos 90. Ou ainda Hot Rod Boogie que tocamos com Maremotos”, lembra Cleverson.

O nome Tiki Moondog tem uma explicação muito boa e ligação direta com o estilo surf music. Segundo Cleverson, o nome vem de uma música surf Instrumental chamada "Rock Moondog". “Adaptamos com TIKI, que seria uma espécie de carranca típica no Havaí. Assim surgiu Tiki Moondog", conta o músico.

Quanto ao futuro do projeto, Cleverson não se preocupa: “Não temos grandes pretensões com a banda, a ideia é tocar em Curitiba, e em alguns festivais de música instrumental pelo Brasil. Acredito que evoluirá naturalmente”. Como Cleverson e Juliano Cocktail são do Hillbilly, que tem agenda cheia o ano todo, o Tiki Moondog vai ter que se encaixar nos intervalos da agenda, mas conciliar trabalhos é algo que Cleverson está acostumado.

Formado em música pela Universidade Federal do Paraná, ele toca desde 1992. e profissionalmente vive de música desde 2002. Também é professor de guitarra violão teoria musical e harmonia desde 1999. “No momento, devido às dificuldades vividas em nosso país estou fazendo outros trabalhos fora música, mas se tudo der certo, em voltarei a dedicação exclusiva ao trabalho musical. Não é fácil viver de música no Brasil, mas se fosse fácil não teria graça!”, diz Cleverson. Na opinião dele, apesar de muitos falarem o contrário, em Curitiba existe uma "cultura de bandas". “O público prefere assistir bandas ao vivo ao invés de DJs. Por isso vários bares da cidade contratam bandas, de diversos estilos, como forma de atrair público, o que facilita nosso trabalho”, acredita Cleverson.

Serviço

O quê: Show com Tikki Moondog

Quando: Domingo dia 26 fevereiro, 18 horas. A casa fica aberta a partir das 14 horas. a cozinha estara aberta desde o inicio, discoteca-gem com Ricardo RT - surf music, psychobilly, rockabilly, punk rock a partir das 14 horas

Onde: LAB 508 (Rua Trajano Reis 508 no Centro)

Quanto: Entrada gratuita

Informações para o público: 3501- 2040 (lab508)

Cardápio: cardapio especial para o evento, com buguers artesanais, pao com bolinho e porçoes variadas, bebidas como chopp, cervejas 600ml e caipiras, doses.