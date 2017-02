Acadêmicos do Baixo Augusta termina desfile com gritos de 'fora, Temer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gritos de "fora, Temer", o desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta chegou ao fim às 22h23 deste domingo (19), poucos metros à frente da praça Roosevelt, bem atrás da avenida São Luís, como estava programado. Milhares de foliões acompanharam o bloco a partir das 16h. Antes mesmo da saída do cordão, jovens já faziam um "esquenta" na avenida Paulista, sentados no chão, bebendo. A rainha de bateria, a atriz Alessandra Negrini, vestia um "body" com uma cauda verde adornado com flores, representando o parque Augusta, que é uma reivindicação de ativistas. Também no desfile, a vereadora Sâmia Bomfim (PSOL) estava com um vestido colorido e uma placa indicando a avenida 23 de maio, uma brincadeira com os grafites apagados pelo prefeito João Doria (PSDB). O bloco reuniu ainda políticos da situação: em cima do trio, pulavam Carnaval o vice-prefeito Bruno Covas (PSDB), o secretário de governo Julio Semeghini o prefeito regional da Sé, Eduardo Odloak. ROOSEVELT "Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza", cantou Tiê com o bloco parado em frente à praça Roosevelt. A música escolhida faz referência aos grafites apagados na cidade pelo prefeito João Doria (PSDB). No prédio da Cremesp, fogos iluminam um novo mural de Rita Wainer feito em parceria com o bloco, que diz: "A cidade é nossa". Foliões gritam "fora, Doria!"