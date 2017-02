Vestido de gari, Doria chega em Pinheiros para operação de limpeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) chegou vestido de gari em Pinheiros para uma operação de limpeza depois da dispersão dos blocos pré-carnavalescos, na noite deste domingo (19). Ele foi festejado pelos presentes que cantam "Ô lê lê, ô lá lá, o Doria vem aí e o bicho vai pegar". Após admitir que houve falhas na organização dos eventos deste sábado (18), ele prometeu participar do programa de varrição a partir das 23h deste domingo (19). "Estarei vestido de gari no bloco da limpeza. A prefeitura vai melhorar, já falei com os secretários responsáveis pelas respectivas áreas. A limpeza tem que ser eficiente, mais rápida e com mais gente", disse mais cedo.