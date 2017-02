Homem é morto ao lado de carro em São José dos Pinhais

(foto: Rede News 24 Horas)

Por volta das 23h15 desse domingo (19), a Guarda Municipal (GM) de São José dos Pinhais foi acionada via 153 para deslocar até a Rua Onofre Holthman no bairro Riacho Doce, onde no local solicitante teria ouvido disparos de arma de fogo e barulho de veículo saindo em alta velocidade.

A equipe da GM responsável pelo patrulhamento daquela região rapidamente chegou no local e constatou um indivíduo caído próximo a um veículo, o SIATE foi acionado porém os socorristas nada puderam fazer, a vítima identificado como Wagner Fusiki de 33 anos não aguentou aos ferimentos e entrou em óbito no local. A delegacia de São José investiga o caso.

