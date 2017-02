(foto: Divulgação/Polícia Civil)

A delegacia de Santo Antonio da Platina, no Norte do Paraná, viveu uma madrugada de tensão nesta segunda-feira (20). Após uma tentativa de fuga frustrada, um agente carcerário é mantido refém desde as 23 horas de domingo (19) no que se transformou em uma rebelião.

A Polícia Civil passou a madrugada em negociação com os presos, mas ainda não sinal de acordo.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia