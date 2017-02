Corpo de torcedor morto em frente ao Couto é velado no Sítio Cercado

(foto: Divulgação/PM-PR)

O corpo do adolescente que foi morto por um tiro disparado por um policial militar em frente ao estádio Couto Pereira neste domingo (19) está sendo velado nesta segunda-feira (20) na igreja do Sítio Cercado. O sepultamento está previsto para às 17 horas no Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Federação tenta proibir transmissão do Atletiba e jogo é cancelado

A Polícia Militar agendou uma entrevista coletiva para a manhã desta segunda-feira (2) para tratar do assunto. A informação inicial da PM é de que o tiro foi acidental. O adolescente estava junto com outros torcedores que seriam escoltados pela Polícia Militar até a Arena da Baixada, onde aconteceria a partida entre Coritiba e Atlético-PR.

Antes do início da escolta, houve um princípio de confusão em frente ao Couto Pereira. A PM usou balas de borracha e gás lacrimogêneo para controlar a situação. Foi neste momento que o adolescente foi atingido no peito por um tiro de arma letal. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Cajuru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante uma cirurgia. Ainda não há informações se o policial que atingiu o adolescente foi afastado ou continua trabalhando normalmente.

Foram registradas outras confusões entre torcidas ao longo deste domingo de clássico. Pela manhã, houve uma briga na Cidade Industrial de Curitiba envolvendo cerca de 50 torcedores rivais. Há informações que pessoas teriam ficado feridas em outro tumulto na região do Cajuru.

Após o cancelamento do Atletiba, as duas torcidas saíram ao mesmo tempo da Arena da Baixada. Houve mais confusão na Rua Coronel Dulcídio. A PM deve detalhar as ocorrências policiais relacionadas ao clássico na coletiva de imprensa, marcada para as 10h.