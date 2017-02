(foto: Rede News 24 Horas)

O acidente entre um ônibus biarticulado do transporte coletivo e uma caminhonete deixa o tráfego lento na descida do viaduto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, próximo à Linha Verde. Há vários ônibus parados e muitos usuários do transporte seguem a pé para o trabalho.

Ainda não há informações sobre feridos.