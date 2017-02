Jogarta com temática Zumbi acontece neste Carnaval na Gibiteca

(foto: Divulgação)

O VI JOGARTA acontece no sábado que vem na Gibiteca de Curitiba (25 de fevereiro). O evento inicia 13h30 e termina às 18h e oferece a oportunidade para jogadores iniciantes e veteranos que desejam aprender e se divertir com diferentes jogos de tabuleiro, estratégia, jogos de carta e RPGs e LARP.

O evento é aberto a todos os interessados, de todas as idades. A entrada é franca, no entanto os interessados a participar estão convidados a doarem 1 kg de alimento não perecível (que pode ser arroz, feijão, macarrão ou 1 litro de leite de caixa longa vida), que será encaminhado pelo projeto para um abrigo de menores. As doações já podem ser entregues na própria Gibiteca desde já.

Nesta edição de carnaval, o JOGARTA conta com uma novidade: são 20 vagas para um Live Action Roleplay Game (LARP), com temática zumbi inspirado no RPG "Terra Devastada" e no tradicional evento Zombie Walk Curitiba que acontece em todo carnaval curitibano nos últimos anos com edição de 2017 marcada para o dia seguinte ao JOGARTA. Além disso, são 50 vagas para RPGs diversos e mais 20 vagas para Jogos de Mesa ofertados pela Manticore Board Game, totalizando um total de 90 vagas de jogo que acontecem de maneira simultânea. As atividades são planejadas de modo que não durem a tarde toda, permitindo aos participantes experimentarem mais de uma atração durante o evento.

O que é o LARP?

Diferente de uma sessão de RPG comum (que também serão disponibilizadas no evento), em que cada jogador pega a sua ficha de personagem para interpretá-lo sentado à uma mesa, o LARP (live action role-playing ou jogo de interpretação ao vivo) é um estilo de RPG que mais se aproxima de um teatro de verdade. Dessa forma, no live action do JOGARTA, você será convidado a não somente imaginar o cenário narrado pelo mediador, mas também utilizar o espaço à sua volta como cenário de jogo. No caso, os jogadores irão vivenciar uma história ambientada no Solar do Barão divididos em três grupos que estarão competindo pelos mesmos recursos enquanto tentam sobreviver a uma ameaça zumbi. É a chance de você representar o seu personagem exatamente como um ator de TV ou cinema representaria um papel. A grande diferença é que estes personagens não seguem um roteiro ou 'script' pré-definido e sim improvisam suas ações baseados na sua ficha de personagem e história criada para seus personagens. Tudo é guiado da maneira mais segura possível, de tal maneira que a brincadeira siga de forma agradável, divertida e imersiva entre seus participantes, com a participação da Equipe do JOGARTA para auxiliar no desenvolvimento e participação como figurantes.

O projeto JOGARTA

O objetivo do Projeto JOGARTA é levar atividades que envolvam o uso de jogos de RPG, carta e tabuleiro para incentivar a socialização, o raciocínio, a tomada de decisões e a resolução de problemas através de jogos não digitais. A participação no evento é gratuita e aberta para todas as idades.

Os mediadores apresentam mesas de jogos com temáticas seguras e sensíveis tendo em vista o público participante, seguindo a classificação indicativa da idade mínima anunciada nas mesas. Cada jogo começa com o primeiro jogador que se sentar para conhecer a proposta da mesa e os jogadores podem entrar e sair a qualquer momento. As propostas de mesas podem ser vistas na programação da página do evento no Facebook.

​​O projeto teve sua estreia em agosto de 2016 e em suas cinco edições anteriores vem recebendo uma média de 100 participantes a cada edição, que já aconteceram na Biblioteca Pública do Paraná, Galeria Osório, Colégio Beraldo em Campina Grande do Sul, na Manticore Game Store e também já na Gibiteca de Curitiba. O projeto conta com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (levando, sempre que possível, o RPG educativo “Jaguareté: O Encontro” desenvolvido pelo Museu), da Gibiteca de Curitiba, da editora Retropunk Publicações, da editora Galápagos, do Game Studio Lampião, das lojas Manticore Game Store e NERDZ. O evento é de responsabilidade do professor de História e Filosofia Mateus Buffone, que é o idealizador da proposta e responsável por sua organização e coordenação em conjunto com Fábio Marcolino e Luciano "Luke" Maciel.

Serviço

“6º JOGARTA - EDIÇÃO DE CARNAVAL - EVENTO ABERTO DE JOGOS ANALÓGICOS”

ONDE: Gibiteca de Curitiba - Rua Presidente Carlos Cavalcanti 533

QUANDO: Sábado, 25/02/17, das 13h30 às 18h00.

ENTRADA GRATUITA: No entanto, o projeto aceita doação de 1kg de alimento não perecível como arroz, feijão, macarrão ou 1 litro de leite de caixa longa vida a ser doado para um abrigo de menores.

MAIS INFORMAÇÕES EM: https://www.facebook.com/JOGARTA/

CONFIRME SUA PARTICIPAÇÃO: https://www.facebook.com/events/224206657986643/

VÍDEO SOBRE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO: https://www.youtube.com/watch?v=WYjlOcy3Amk

