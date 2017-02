Polícia apreende 111 unidades de palmito in natura no Litoral

(foto: Divulgação/PM)

Policiais militares da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), atuantes no “Verão Paraná 2016/2017”, apreenderam 111 unidades de palmito in natura e libertaram animais que estavam sendo usados para carregar os materiais. A ação aconteceu na manhã de sábado (18/02) em Guaraqueçaba (PR), Litoral do estado, durante uma atividade de rotina.

A equipe seguia em patrulhamento pela localidade e, após sete horas de caminhada na mata, encontrou um acampamento utilizado por palmiteiros. Os policiais avistaram mais uma trilha serra acima e percorreram mais uma hora até s depararem com animais (mula) prontos para o transporte.

Os suspeitos, ao notarem a presença da PM, fugiram e não foram encontrados. No local os policiais apreenderam 111 unidades de palmito Jussara in natura. As mulas foram liberadas e os materiais entregues na Delegacia de Polícia Civil de Antonina para as medidas cabíveis.