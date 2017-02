Incêndio na Polícia Federal em Curitiba paralisa atendimento

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio na superintendência da Polícia Federal em Curitiba -onde estão parte dos presos da Lava Jato- interrompeu o atendimento no prédio nesta segunda (20). Segundo a PF, o incêndio ocorreu nesta madrugada e atingiu uma sala no subsolo, onde fica parte do setor elétrico do prédio. O fogo foi rapidamente controlado. Não houve danos à carceragem da PF onde estão, entre outros presos, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci. Nem à documentação ou aos trabalhos da Operação Lava Jato. Peritos irão trabalhar para descobrir a causa do incêndio. Por causa disso, o expediente no local foi suspenso nesta segunda (20).