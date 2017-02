Turismo de cruzeiro deve movimentar US$ 18 milhões durante o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro deve receber 14 transatlânticos no período do Carnaval. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas cheguem à capital fluminense pelo Pier Mauá, na zona portuária, até o dia 28 de fevereiro. As informações são da Agência Brasil. A previsão é de que a maior parte das embarcações chegue no domingo (26), totalizando sete transatlânticos atracados no local. Somente neste dia, a prefeitura estima que a movimentação de turistas fique na casa dos 35 mil, entre passageiros e tripulantes. No domingo (19), mais de 4 mil passageiros desembarcaram no pier, provenientes de Santos. Do Rio, o cruzeiro segue para Salvador. O gerente de operações do terminal marítimo, Alexandre Gomes, estima que cerca de US$18 milhões sejam injetados na economia da cidade. “A operação de Carnaval é bem grande, comparamos a um megaevento”, contou. “São reuniões com a Rio Tur, Cet-Rio, Concessionária Porto Novo, Receita Federal, Companhia Docas e Polícia Federal, tudo para assegurar que a operação funcione da melhor forma possível, não só interna do porto, como também externa da área do Boulevard Olímpico e de acesso de veículos”, disse ele. Para o período, o número de funcionários quadriplicou. Eles atuam em áreas como de operação do terminal, trânsito, transporte de bagagem, segurança, entre outras. Até abril deste ano, 93 embarcações devem atracar no Pier Mauá com cerca de 350 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, que devem injetar US$ 105 milhões na economia da cidade. Os cálculos baseiam-se na média diária de gastos de US$ 300 por turista, de acordo com dados da Associação Brasileira de Operadores de Turismo Receptivo Internacional.