Funcionários da Cedae fazem greve contra privatização da empresa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os funcionários da Cedae iniciaram nesta segunda (20) uma greve que deve ser mantida durante todo o tempo em que a privatização da empresa estadual, responsável pelo abastecimento de água na maior parte dos municípios fluminenses, for discutida na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado). As informações são da Agência Brasil. A votação do Projeto de Lei 2.345/17, que começa a ser votado na manhã de hoje, autoriza a venda de ações da empresa estadual. A privatização da companhia de abastecimento e tratamento de esgotos foi uma exigência da União para que um empréstimo federal de R$ 3,5 bilhões seja concedido ao governo fluminense. A votação deve se estender até a próxima quinta-feira (23). Nos quatro dias de discussões, serão discutidas e votadas 211 emendas ao projeto.