Moisés tem lesão grave constatada e para por até seis meses

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imagem da dor de Moisés previa a gravidade da lesão no joelho esquerdo. Nesta segunda-feira pela manhã, o meio-campista recebeu a comprovação do que previra. O camisa 10 teve constatado dois rompimentos de ligamentos: cruzado anterior e o colateral medial. O atleta desfalcará o Palmeiras por até seis meses nesta temporada. Moisés passou por novos exames na manhã desta segunda-feira, com um especialista em ortopedia. As novas amostras reiteraram as más notícias sobre a gravidade do ocorrido. O jogador retorna aos gramados apenas no segundo semestre da temporada. O meio-campista palmeirense se lesionou no último domingo, após dividida com o volante Zé Antônio, do Linense, durante duelo na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista; o Palmeiras goleou o adversário do interior pelo placar de 4 a 0. Logo após o lance, o jogador caiu no chão e chorou. Muito abalado, o camisa 10 recebeu o apoio dos companheiros e se dirigiu aos vestiários, onde passou pela primeira avaliação junto ao médico Gilberto Cunha. O camisa 10, antes mesmo de saber a gravidade da lesão, lamentou o ocorrido e reclamou da postura de Zé Antônio. "Não irei guardar mágoa ou rancor do agressor, mas me entristece não ter recebido um pedido de desculpas", disse.