Brad Pitt e Kate Hudson estão namorando, diz mãe da atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais recente edição da revista americana "Star" diz que Brad Pitt e Kate Hudson estão namorando. Segundo a publicação, a mãe de Kate, a também atriz Goldie Hawn, teria confirmado o namoro e dito que "Brad e a Kate estão juntos e a relação é muito romântica. Ele faz minha filha muito feliz". Brad Pitt se divorciou de Angelina Jolie em setembro do ano passado. Segundo a publicação, o ator já estaria morando na casa da nova namorada, em Los Angeles. Kate não assume um relacionamento desde o fim do noivado com o músico Matthew Bellamy, da banda Muse, em 2014.