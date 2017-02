Secretário da Defesa diz que EUA não vão se apropriar de petróleo do Iraque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário da Defesa dos EUA, Jim Mattis, afirmou, antes de iniciar visita a Bagdá nesta segunda-feira (20), que militares dos norte-americanos não estão no Iraque "para tomar o petróleo de ninguém". A declaração contradiz discurso feito pelo presidente Donald Trump em janeiro a funcionários da CIA (agência nacional de inteligência). Na ocasião, Trump afirmou que os Estados Unidos deveriam "ter ficado com o petróleo". Mattis, que faz sua primeira visita ao Iraque como chefe do Pentágono, espera fazer uma avaliação das ações militares no país no momento em que forças iraquianas iniciam nova ofensiva para expulsar militantes do Estado Islâmico de seu último bastião na cidade de Mossul. A entrevista desta segunda é mais um exemplo das discordâncias entre Mattis e Trump -que já reconheceu que o secretário de Defesa não concordou com ele no tocante ao uso de tortura como técnica de interrogatório. General aposentado da Marinha que comandou soldados dos EUA no Iraque, Mattis também defendeu que iraquianos que serviram as Forças Armadas de seu país fossem excluídos do decreto anti-imigração de Trump.