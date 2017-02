'Somos um governo reformista', diz Temer a empresários em SP

TÁSSIA KASTNER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Somos um governo reformista", disse Michel Temer a uma "plateia atenta", formada por representantes do agronegócios paulista, nesta segunda-feira (20). O presidente diz querer entregar um país nos trilhos ao seu sucessor. Ele citou o teto de gastos do governo, a reforma da Previdência e disse, ainda, que há um consenso com as centrais sindicais para a reforma trabalhista -aproveitou para falar até da reforma do ensino médio entre as medidas de seu governo. Temer veio a São Paulo para participar do lançamento da versão paulista do programa Agro+, do governo federal, que deve "desburocratizar" o setor de agronegócios. Participaram da solenidade o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o governador Geraldo Alckmin. "Temos que implementar a simplificação tributária. Não falo em reforma, falo em simplificação", afirmou. CRISE E RECUPERAÇÃO Temer voltou a falar das condições econômicas do país quando assumiu o governo. "Nós sabemos que apanhamos o Brasil, quero ressaltar para enaltecer a verdade, em uma fortíssima recessão", afirmou sobre o governo herdado de Dilma Rousseff. Temer assumiu a presidência interinamente em maio de 2016, após o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre as mudanças econômicas que enaltecem seu mandato, Temer voltou a dizer que a inflação poderá ficar abaixo da meta de 4,5% neste ano e citou a queda de juros. SUCESSÃO PRESIDENCIAL O presidente também aproveitou seu discurso para tecer elogios a Alckmin. Ao iniciar sua fala, o presidente afirmou que tem orgulho de estar em São Paulo, ser de São Paulo e de ter Alckmin como governador. Em seguida, pediu aos empresários na plateia aplausos para o governador. Alckmin é virtual candidato à presidência da república pelo PSDB.