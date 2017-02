Montillo não se recupera de 2ª lesão e desfalca o time na Libertadores

BERNARDO GENTILE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Walter Montillo desfalcará o Botafogo na decisão contra o Olímpia-PAR, nesta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai. O argentino sofreu a segunda lesão em sete dias e não conseguiu se recuperar a tempo para estar em campo. A segunda, e mais séria, na panturrilha, foi a que tirou o camisa 10 do duelo. A delegação viajará nesta segunda-feira e Montillo ficará no Rio de Janeiro. Outro que também sequer viaja é Jonas. O lateral direito levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática contra os paraguaios. Ainda não sabe quem será seu substituto. Marcinho é o reserva imediato, mas Carli pode entrar na zaga e deslocar Marcelo improvisado na posição. Por outro lado, o Botafogo tem dois importantes retornos. O primeiro é Bruno Silva, que foi substituído no intervalo da partida no Rio de Janeiro com dores na coxa esquerda. Ele está pronto e será titular no Paraguai. Quem também está de volta é Gatito Fernandez. O goleiro está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas existe dúvida quanto a titularidade. O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Olimpia no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o time alvinegro tem a vantagem do empate e pode até perder por um gol de diferença, desde que balance a rede ao menos uma vez, para chegar à fase de grupos da Libertadores. Se perder por 1 a 0 a decisão vai para os pênaltis.