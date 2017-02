Céu: “Kraftwerk é uma referência enorme para mim”

Céu ouvia o disco “Refazenda” (1975), de Gilberto Gil, antes de atender o telefone para conversar com este repórter. A quatro dias do Festival Psicodália, a paulistana de fala curta reverbera o que já se sabe sobre o evento de música e cultura (e utopismos bem-vindos neste mundo já tão estranho): “Dizem que tem uma vibe maravilhosa, um clima meio Woodstock. Para nós, que estamos no palco, é a melhor energia. Estou empolgada”, diz a cantora, que se apresenta às 20h de terça-feira (28) no Palco Lunar.

