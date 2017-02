Ouro na Olimpíada, Rogério Micale é demitido pela CBF

Rogério Micale: ouro na Rio 2016 (foto: Divulgação/Mowa Press/Lucas Figueiredo)

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis meses depois de conquistar a inédita medalha de ouro no futebol, o técnico Rogério Micale foi demitido nesta segunda-feira (20). Ele perdeu o cargo após a fracassada campanha da seleção brasileira sub-20 no Equador. No dia 11, a equipe nacional ficou fora do Mundial da categoria ao terminar o Sul-Americano na quinta colocação.

Micale pretendia continuar no cargo até a disputa do Mundial, que vai começar em maio, na Coreia do Sul. A saída de Micale foi definida numa rápida reunião com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. O seu substituto será definido por Edu Gaspar, novo homem forte das seleções de base.

Agora, Micale vai antecipar o seu plano de comandar um time da elite do futebol brasileiro. Ele não tinha contrato com a CBF e já havia definido que trabalharia em um clube após o torneio da Fifa.

O treinador baiano ganhou notoriedade no ano passado ao aceitar o cargo após Tite recusar o convite para comandar a equipe na Olimpíada. Até então, o Brasil nunca havia conquistado o ouro.

Com Neymar como protagonista, ele montou um esquema agressivo com quatro atacantes e levou o time ao título inédito, após vitória nos pênaltis sobre a Alemanha no Maracanã.