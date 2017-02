Angelina Jolie fala pela primeira vez sobre o divórcio

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco meses após se separar de Brad Pitt, Angelina Jolie falou pela primeira vez sobre o assunto. Em entrevista para a BBC World News, ela revelou estar focada nos seis filhos e em fortalecer a união da família. "Foi um momento muito difícil", disse, visivelmente emocionada.

"Muitas pessoas se encontram nessa mesma situação. Minha família inteira tem enfrentado esse momento complicado. Meu foco está nos meus filhos, nos nossos filhos. Meu foco é superar isso. Nós somos e sempre seremos uma família. Estou tentando achar uma maneira de isso nos deixar mais fortes e próximos."

A atriz conversou com a emissora britânica no Camboja, para onde viajou para lançar "First They Killed My Father", filme dirigido por ela, sobre um genocídio local.