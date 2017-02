Após fim de semana mais quente em SP, chuvas podem voltar no Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas devem voltar a aparecer em São Paulo, entre esta segunda-feira (20) e sexta-feira (24), depois da cidade alcançar algumas das temperaturas mais altas do ano, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). A previsão é que as precipitações voltem a aparecer no final da tarde, a partir de quarta-feira (22), devido à aproximação de uma massa de ar frio. No último domingo (19), a estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, registrou temperatura de 34,6ºC, a mais alta de 2017 e também desde o início do verão, em 21 de dezembro de 2016, na cidade. Para esta terça (21), a máxima prevista pelo Inmet é de 32ºC e a mínima, de 20ºC. Até quinta-feira (23), o tempo permanece com temperaturas elevadas em São Paulo e predomínio de céu com poucas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas no fim tarde, especialmente na quarta-feira, de acordo com o Instituto de Metereologia. A situação muda a partir de sexta-feira e durante o fim de semana. A temperatura máxima deve diminuir gradativamente e as áreas de chuva podem ganhar força e ficar mais abrangentes no decorrer da tarde. Confira as mínimas e máximas para esta semana abaixo. "A tendência agora é que as temperaturas elevadas caiam até quinta ou sexta-feira. Nesses dias, a chegada de uma massa de ar frio pode provocar pancadas de chuva no final da tarde", diz Franco Villela, metereologista do Inmet. Apesar de a volta das chuvas coincidir com o início dos desfiles de Carnaval em São Paulo, não há previsão que elas atrapalhem. Segundo Villela, as precipitações não devem se estender até a noite. "Porém, podem ser fortes, porque não tem chovido nos últimos dias", ele afirma. Problemas no transporte público, no trânsito e com enchentes costumam ser recorrentes após chuvas na capital. VEJA A TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS ATÉ SEXTA: Segunda-feira (20) Mín.: 22ºC Máx.: 34ºC Terça-feira (20) Mín.: 20ºC Máx.: 32ºC Quarta-feira (20) Mín.: 21ºC Máx.: 31ºC Quinta-feira (20) Mín.: 21ºC Máx.: 30ºC Sexta-feira (20) Mín.: 22ºC Máx.: 31ºC Fonte: Inmet 20.fev.2017