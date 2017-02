Justiça suspende inquérito de Roberto de Andrade por falsidade ideológica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus que suspende o inquérito que investiga o presidente do Corinthians Roberto de Andrade por falsidade ideológica. O documento foi concedido pelo juiz Sandro Rafael Barbosa Pacheco do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). O TJ-SP publicou a decisão confirmada junto à diretoria do clube paulista. A decisão judicial vem justamente no dia em que acontece a votação de impeachment do presidente Roberto de Andrade no Conselho Deliberativo do Corinthians. O inquérito policial por possível falsidade ideológica do presidente é uma das coisas que vinha agravando a situação do presidente junto ao clube. O inquérito foi aberto por Roberto de Andrade ter assinado uma ata de presidente em data anterior à sua eleição. Os advogados do presidente do Corinthians Daniel Leon Bialski e Guilherme Pereira Gonzales Ruiz Martins alegaram que "a investigação instaurada contra o presidente do Corinthians tem cunho meramente político com a finalidade de motivar pedido de impeachment contra o então presidente". Todo o argumento da defesa de Roberto de Andrade para conseguir o habeas corpus foi publicado pelo próprio Tribunal de Justiça. A defesa ainda diz que "houve erro material na aposição de data no documento contestado, de modo que Roberto de Andrade somente teria assinado a respectiva ata após sua investidura no cargo de presidente, conforme demonstrado, inclusive, na documentação apresentada pelo paciente no inquérito policial".