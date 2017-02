Obstinação leva estudante a criar impressora 3D de metais fundidos

Um estudante de graduação de engenharia está prestes a colocar no mercado a primeira impressora 3D que utiliza diretamente metal fundido para construir as peças. Zack Vader, que começou o projeto aos 19 anos, recebeu apoio de seus professores da Universidade de Buffalo, nos EUA, para aprimorar o equipamento.

Incubadora de empresas

Tão logo o projeto foi anunciado pela incubadora de empresas da universidade, uma única empresa de autopeças anunciou o interesse de adquirir pelo menos 50 unidades da impressora - a um custo estimado em US$1 milhão cada uma. A máquina representa um avanço drástico em relação às impressoras 3D atuais que trabalham com metais, nas quais um laser é usado para fundir o metal, que é aplicado na forma de pó ou fio. Nesse processo, algumas partículas não se fundem, criando pontos fracos nas peças.

Impressão de metal líquido

Zack Vader, agora com 24 anos, começou seu projeto quando precisou imprimir peças metálicas para um trabalho da escola, uma microturbina geradora de eletricidade - ele não encontrou nenhuma empresa que conseguisse fazer o que ele precisava. Depois de decidir construir sua própria impressora 3D de metais, ele teve seu momento eureca ao submeter o metal fundido a um campo magnético pulsado. O campo transiente induziu uma pressão no metal que forçou a ejeção de gotas por um orifício. Estava determinado o processo fundamental pelo qual gotas de metal líquido podem ser ejetadas através de um bocal. No projeto final, uma fita de alumínio disponível comercialmente é passada por uma unidade de fundição, que a aquece a 750º C.

Magneto hidrodinâmica

Segundo o professor Edward Furlani, que ajudou a transformar o conceito básico em um equipamento, o princípio não é muito diferente daquele que ocorre em uma impressora jato de tinta - a grande diferença é a temperatura. Tudo se baseia na magnetohidrodinâmica, isto é, na manipulação de fluidos condutores usando um campo magnético. Na impressora de Vader, um campo magnético pulsado eletricamente permeia o metal fundido na câmara de ejeção e cria uma corrente elétrica circulante que interage com o campo magnético. O resultado é uma pressão que ejeta o metal líquido por um bocal apropriado.

Colaboração:www.inovacaotecnologica.com.br

CURTAS

* Coletivo Jovem continua com inscrições. Capacitar jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio e conectá-los a novas oportunidades de desenvolvimento profissional. Estes são os principais objetivos do Coletivo Jovem, que oferta 120 vagas para cursos de desenvolvimento profissional e capacitação nas áreas de Comunicação e Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos. Essa iniciativa nasceu em 2009 e é realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com Coca-Cola FEMSA Brasil. http://www.cocacolabrasil.com.br/institutococacolabrasil

* Duas vagas abertas para o curso de Formação em Liderança no Setcepar. Restam duas vagas para o módulo “Planejamento Estratégico”, que faz parte do curso “Formação em Liderança”, dedicado a quem exerce cargos de comando. Todas as vagas já haviam sido preenchidas, mas por causa de duas desistências, as inscrições foram reabertas nesta semana. O módulo será apresentado por Renata Salvia e Oscir Zancan. Os interessados podem fazer suas inscrições pelo telefone (41) 3014-5151.

* A Tradener, uma das maiores comercializadoras independentes de energia elétrica e gás natural do país, há 18 anos no mercado, participou dia 20 de fevereiro, às 10h00, do 4º Fórum de Comercialização de Energia 2017, que aconteceu no Hotel Tryp Paulista, em São Paulo. Em discussão, os desafios e as perspectivas para a abertura e expansão do Mercado Livre de Energia em 2017.

FRASE

“As pessoas sempre culpam as circunstâncias por serem como são. As pessoas que obtêm êxito nesse mundo são as que se erguem, buscam as circunstâncias que desejam e, caso não consigam encontrá-las, as criam”.

(George Bernard Shaw)

www.hamiltonfonseca.com.br