Federação Paranaense remarca clássico Atletiba para quarta-feira de cinzas

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paranaense de Futebol confirmou no final da tarde desta segunda-feira (20) uma nova data e horário para o clássico Atletiba cancelado no último domingo (19) por decisão da arbitragem após polêmica sobre os direitos de transmissão do jogo, que seria transmitido pelos clubes pelo YouTube. O jogo será disputado na quarta-feira de cinzas, dia 1 de março, às 20h, também na Arena da Baixada.

A decisão partiu do departamento de competições da FPF, o que afasta em definitivo qualquer hipótese de WO duplo para os times. No entanto, como a súmula ainda não foi publicada, o que acontecerá a seguir depende do TJD-PR, que irá analisar o relatório do árbitro sobre o cancelamento do jogo e julgar os envolvidos.

Atlético e Coritiba já confirmaram a intenção de realizar novamente a transmissão do jogo pela internet. A Federação, através do presidente Hélio Cury, garantiu que ela poderá ser feita, mediante credenciamento prévio dos envolvidos. Não há ainda nenhuma informação quanto aos ingressos da partida de domingo e como será o ressarcimento a quem compareceu no estádio.