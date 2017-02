Paraná Clube pode ter Marcos no gol contra o Londrina

Marcos: goleiro está recuperado de lesão e pode jogar contra o Londrina (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube enfrenta o Londrina, nesta terça-feira (dia 21) às 19h15, no Estádio do Café, pela terceira rodada da Primeira Liga. O time da capital só disputou uma partida na competição (vitória por 2 a 0 sobre o Avaí). A equipe do Interior jogou duas e venceu duas. Com isso, o Tubarão lidera o Grupo D, com seis pontos, seguido pelo Paraná, com três. Figueirense e Avaí não somaram pontos. Os dois primeiros colocados do Grupo avançam para a próxima fase.

A novidade no jogo desta terça-feira pode ser o goleiro Marcos, 40 anos. Ele ainda não atuou em 2017, porque estava se recuperando de lesão no ombro. Marcos viajou com o grupo para a sequência de jogos no Norte (em Cornélio Procópio e Londrina) e treinou com o grupo principal nessa segunda-feira.

O técnico Wagner Lopes não deu pistas sobre a escalação. A tendência é que utilize dez reservas na linha. Os titulares atuaram no domingo, contra o PSTC, em Cornélio Procópio.

“Todas as vezes que entrarmos em campo vamos correr pela vitória. Todos sabem o que nós vamos enfrentar amanhã”, disse Wagner Lopes, sobre o Londrina.

Na partida, o Paraná vai enfrentar um jejum de 17 anos. A última vez que venceu fora de casa o Londrina foi em 2000, pelo Paranaense, por 1 a 0. Depois daquele confronto, foram oito confrontos, com cinco vitórias do Londrina e três empates.

LONDRINA x PARANÁ

Londrina: Alan; Igor Bosel, Marcondes (Matheus), Luizão e Ayrton; Germano, França e Rafael Gava; Safira, Fabinho e Paulo Rangel. Técnico: Claudio Tencati

Paraná: Léo (Marcos); Junior, Artur Jesus, Rayan e Kaike; Johny, Zezinho, Cantanhede, Guilherme Biteco e Bruno Pessalli; Ruben Bentancourt. Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: não informado

Local: Estádio do Café, terça-feira às 19h15