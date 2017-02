Postura para encarar dificuldades é necessária na vida e no trabalho

O estresse ocasionado pela pressão do trabalho pode ser aliviado com simples correções posturais. No caso, postura não é apenas o modo de como o corpo se posiciona, mas sim, um recurso físico para ajudar corpo e mente a lidar com os problemas. A resiliência é a capacidade de se adaptar a intempéries, como mudanças no ambiente de trabalho.

A psicanalista Érika Stancolovich, doutora em resiliência, afirma que atitudes e medidas posturais podem ajudar qualquer pessoa a tratar dos problemas que surgem no trabalho com mais assertividade e, como consequência, menor desgaste.

Além disso, é importante saber que mudanças fazem parte essencial da vida. A natureza tem seu ciclo anual de mudanças com as diferentes estações. Podemos até afirmar: tudo muda, nada permanece igual. Até nosso próprio corpo está sempre em modificação. A matéria que o constitui muda constantemente.

Algumas mudanças têm um impacto significativo em nossas vidas. Há as desejadas, como um casamento, uma nova casa, um novo emprego, um novo companheiro, entrar na faculdade, esperar um filho... Nessas situações, tem-se uma sensação de ganho e damos as boas vindas, nos sentimos bem, muito embora, às vezes, elas nos apresentem situações difíceis e desafiadoras.

Outras mudanças, porém, não são desejadas nem planejadas, como uma doença, uma separação, a morte de alguém querido ou a perda do emprego. Aí temos uma sensação de perda que pode nos afetar de maneira muito acentuada, nos entristecendo e até deprimindo. Em alguns momentos, as pessoas se sentem sem chão, como se todas as referências que davam segurança desaparecessem. Este é um momento delicado que merece atenção.

Virgínia Satir, terapeuta americana, desenvolveu um modelo prático que resume como o processo de mudança acontece. Entre os afazeres e as urgências da vida, é importante considerar o que realmente é essencial para a manutenção da vida e do entusiasmo, lembrando que, às vezes, pequenas ações promovem grandes resultados.