(foto: Reprodução)

Adam Mwale, pai das gêmeas adotadas pela cantora Madonna, diz ter sido enganado pelas autoridades de seu país, o Malawi, e pela artista. Segundo ele, a pop-star não tem a guarda definitiva das crianças e terá de devolvê-las quando estiverem "ricas e educadas".

"Isso não é verdade, ela está apenas cuidando delas por um tempo. Disseram que elas serão criadas e educadas por uma mulher rica no exterior e depois retornarão para mim, para ajudar a nossa família", afirmou Adam. "Agora estão dizendo que a adoção é permanente. Isso não pode ser verdade. Eu sou e sempre serei o pai delas. Aceitas que elas fossem com a promessa de que retornariam", complementou.

As autoridades do país africano e a própria Madonna ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Recentemente, porém, ela usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que as meninas aparecem cantando.