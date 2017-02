Ator Caio Blat é contratado para nova série da emissora britânica BBC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Caio Blat deu início à sua carreira internacional ao assinar um contrato com a emissora britânica BBC para estrelar em seu novo seriado. Baseada no livro "McMafia", do autor Misha Glenny, a série mostrará o crime organizado ao redor do mundo. A trama acompanha uma família russa vivendo em exílio na Inglaterra. Escrita por Hossein Amini, responsável pelo roteiro do filme "Drive", a série deve ter seis episódios, que irão ao ar em 2018. Caio Blat interpretará um criminoso latino chamado Antonio Mendez. Na quinta (16), o ator compartilhou uma foto dos bastidores das gravações em seu perfil no Instagram. "Primeira fase concluída... Obrigado, papai do céu", escreveu.