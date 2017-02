MON apresenta mostra Kirchgässner

Mostra Kirchgässner: um modernista solitário (foto: Ito Cornelsen)

O MON recebe a exposição Kirchgässner: um modernista solitário hoje,às 19 horas, na sala 10. Com curadoria de Salvador Gnoato e curadoria adjunta de Ellen ObladenPiragine, a mostra contará com obras ainda desconhecidas do arquiteto que antecipou o modernismo no Brasil, Frederico Kirchgässner(1899-1988).



Juliana Vosnika, diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, ressalta: “Nesta exposição o público terá a oportunidade de conhecer mais profundamente o legado de Kirchgässner, fundamental para a história da cidade, referência até hoje com seus projetos e obras”.



“Kirchgässner é um dos mais importantes nomes da nossa arquitetura. Ele esteve à frente do seu tempo, e poder resgatar esse trabalho e apresentar num dos museus mais importantes do mundo é um privilégio”. João Luiz Fiani.



Kirchgässner nasceu na Alemanha em 1899, vindo para o Brasil pouco tempo depois em 1909. Instalado em Curitiba, o alemão estudou Artes Plásticas e Arquitetura por correspondência na Architectktur System Karnack-Hachfeld de Potsdam e na DeutcheKunstschulede Berlim. No final da década de 1920, foi para Berlim fazer provas e tirar seu diploma. Lá conheceu Hilda (1902-1999) e vieram para o Brasil.



Aqui, o arquiteto projetou a casa em que moraria com Hilda, no ano de 1930. Na Rua Jaime Reis, no centro da capital paranaense, a casa de Kirchgässner surpreendeu com a estética modernista que só seria difundida no país nas décadas de 1950 e 1960. A edificação com laje ao invés de telhado, com pórticos no terraço emoldurando a paisagem, seguia a tendência modernista já reconhecida na Europa e Estados Unidos, com Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Alvar Aalto e Frank Lloyd Wright. Em Curitiba, o usual eram as casas com grandes telhados inclinados, herança da colonização europeia.

SERVIÇO:

O quê: Exposição Kirchgässner: um modernista solitário

Quando: De hoje a 4 de junho.

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

Quanto: R$ 12 (inteira) e R$6 (meia-entrada)

Onde: MON, Sala 10