É dada a largada para a 26ª edição do Festival de Curitiba

Do grupo Cena 11, Protocolo Elefante nasceu da inquietação trazida pela celebração dos 20 anos da companhia, em 2014: muitas perguntas (foto: Cristiano Prim)

O Festival de Curitiba chega à 26ª edição de 28 de março a 9 de abril com grandes nomes da artes brasileiras em cena. Esse ano, o público terá a comodidade de adquirir seus ingressos online e pelo aplicativo “Festival de Curitiba 2017”. A atriz Fernanda Montenegro é a convidada para abrir o Festival no ano que Fernanda Torres, Andrea Beltrão, Camila Pitanga, Caio Blat, Débora Bloch, Eduardo Moscovis, Júlia Lemmertz e Marcelo Serrado também subirão aos palcos do Festival com seus trabalhos atuais.



Das 38 atrações da Mostra, três são internacionais — Moçambique, Olympia e O Que Podemos Dizer do Pierre — e 8 estreias nacionais: Blank, Eu Sou, show de Gaby Amarantos, Louca Pelo Cheiro do Mar e os cinco espetáculos que integram a II Curitiba Mostra. Além de Gaby Amarantos, Mart’nália apresenta seu novo show +Misturado.



A bilheteria oficial está no ParkShoppingBarigüi e os ingressos também podem ser comprados no site do Festival (www.festivaldecuritiba.com .br) e no aplicativo “Festival de Curitiba 2017”, a partir desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. O Festival de Curitiba de 2017 receberá também o Movva, com apresentações de 5 atrações de dança. Nove espetáculos da Mostra serão gratuitos: os cinco que compõem a Curitiba Mostra e aqueles com apresentações em praças da cidade: Próspero e os Orixás, Nossa Senhora [da Luz], O Campeonato Interdrag de Gaymada e Involuntários da Pátria. A II Curitiba Mostra reúne, mais uma vez, diversos artistas da cidade de Curitiba em espetáculos e performances inéditas e gratuitas, articulados pelos atores e diretores Nena Inoue e Gabriel Machado, idealizadores do projeto.

Além dos espetáculos, performances, intervenções e dos dois shows musicais, a programação inclui ainda uma série de ações, oficinas, conversas após as peças, encontro de crítica e curadoria e outras atividades de estimulo à formação do pensamento, às trocas entre artistas e entre artistas e público. Entre os convidados dos encontros está o diretor José Celso Martinez Corrêa, que conversa com o público no dia 4 de abril.



O mote da curadoria, feita pelo segundo ano pelos atores e diretores Guilherme Weber e Marcio Abreu, é “só me interessa o que não é meu”, frase retirada do Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade. “O Brasil que se mostra em Curitiba, nesta edição, se reflete e se transfigura no repertório de algumas das maiores atrizes e criadoras brasileiras, também uma espécie de edição do Matriarcado defendido por Oswald, ousado e feminino”, explicam os curadores.