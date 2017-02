Patrocínios garantem eventos simultâneos

O Festival de Curitiba conta com uma rede de parceiros imprescindíveis para sua realização. O Festival de Teatro de Curitiba é apresentado pela Cielo e tem patrocínio de Copel, Sanepar, Renault e Petrobras. O evento de dança Movva, em sua primeira edição, tem patrocínio de O Boticário.



Os eventos simultâneos — Guritiba, MishMash e Risorama — também contam com parceiros que ano a ano contribuem para garantir a diversão e a cultura para diferentes plateias.



O Guritiba, voltado para o público infantil, é apresentado pela Parati e patrocinado pela Peróxidos do Brasil. O MishMash, com atrações para toda família, é apresentado por Unimed Curitiba, Worker e Grupo Servopa. O Risorama, espaço para o stand up comedy no Festival, é apresentado pelas empresas Potencial Petróleo, Aveo, Havan e Sesi. A bilheteria do Festival de Curitiba é uma parceria com o ParkShoppingBarigüi.



Ingressos — A venda dos ingressos será pelo site www.festival de curitiba.com.br, pelo aplicativo do Festival (Festival de Curitiba 2017) e na bilheteria oficial do evento, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta, no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h.



Nesta edição, o cliente tem a opção de não retirar o ingresso impresso na bilheteria: os ingressos comprados pelo site terão um QR Code, que será enviado ao celular do público e usado para a entrada nas peças e demais eventos do Festival.Os ingressos para os espetáculos da Mostra custam entre R$ 40,00 e R$ 70,00 mais taxa administrativa (inteira).