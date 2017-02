Fringe contará com 11 mostras especiais

O Fringe, recorte do festival com participação livre, sem curadoria, e que completa agora 20 edições, terá 11 mostras especiais — uma delas portuguesa, com 5 espetáculos. Ao todo, são 303 montagens em cartaz, 45 delas com apresentações de rua. No total, serão 66 espetáculos grátis no Fringe.



O público poderá pagar o que quiser para assistir em 41 atrações, no conceito “pague quanto vale”, lançado ano passado pelo Ave Lola Espaço de Criação.



Os eventos simultâneos completam o leque de atrações do Festival: Gastronomix — com atrações gastronômicas —, MishMash — uma programação para a família —, o Guritiba — com espetáculos voltados para o público infantil — e o Risorama — com apresentações de stand up comedy. O Guritiba traz os projetos sociais Olhar Atento, Teatro Portátil e Buzum que serão apresentados em instituições beneficentes para crianças. E também terá uma divertida feira de ciências, a Xperience.