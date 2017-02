Hugh Jackman bebe caipirinha e se encontra com dublador brasileiro de Wolverine

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua passagem por São Paulo, Hugh Jackman se aventurou pela culinária brasileira. Depois de receber uma rapadura de presente e experimentar um pingado, o ator publicou um vídeo bebendo uma caipirinha de limão nesta segunda-feira (20). Em seu Instagram, o intérprete do herói Wolverine agradeceu ao Brasil pela recepção e ainda desejou um bom Carnaval, tudo isso em português. No país para divulgar o filme "Logan", Hugh Jackman terminou seu vídeo fazendo um brinde. "Saúde!", diz. Também no Instagram, o ator publicou um vídeo com o dublador do Wolverine, Isaac Bardavid. "[Ele] é tão bom", diz Hugh sobre o brasileiro, depois de ter uma de suas frases traduzidas por ele.