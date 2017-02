Assembleia tem contratação suspensa pelo TCE

Traiano (PSDB): “Vou verificar se caberá recurso” (foto: Franklin de Freitas)

Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado (TCE) a suspender a contratação, pela Assembleia Legislativa, de empresa para prestar serviços de limpeza e conservação. O pregão foi realizado em outubro, com valor máximo de R$ 613.961,62. A vencedora foi a Adservi Administradora de Serviços, que ofereceu R$ 424.900,00 pelo contrato. A decisão do TCE atendeu a representação da empresa Higi Serv Limpeza e Conservação.

A Higi Serv alegou que, na planilha de custos apresentada pela empresa vencedora haveria o descumprimento de termos das convenções coletivas das categorias de profissionais relacionados ao contrato. E que isso poderia causar a paralisação dos serviços, pois a prestação seria “inexequível” com os valores apresentados, de acordo com o TCE.

A Higi Serv também apontou “afronta” aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento de convocação, do procedimento formal, da eficiência e do julgamento objetivo, pois a pregoeira teria permitido que todas as empresas participantes ofertassem lances verbais, independentemente do valor constante em suas propostas comerciais. Além disso, a empresa destacou que a pregoeira não motivou as negativas de recursos apresentados pelos outros participantes.

Segundo o TCE, a lei estabelece que o pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente à de menor preço. E que o pregoeiro classificará as três propostas subsequentes de menor preço, independentemente do seu valor, quando não houver pelo menos três propostas que cumpram os requisitos do inciso anterior. Nesse caso, os classificados teriam o direito de oferecer lances verbais.

Lance - O relator do caso no tribunal, conselheiro Fernando Guimarães, destacou que haveriam indícios de que “inconsistências” entre os valores apresentados na planilha da empresa vencedora e algumas normas que regem as respectivas remunerações de função. Guimarães ressaltou que a empresa que ofertou apenas o sexto melhor lance, mais de 15% acima da proposta de menor preço, chegou a ser classificada para ofertar lances verbais, em “irrefutável afronta” à lei.

Ele também destacou que os recursos dos demais participantes, após a apresentação da planilha de custos, foram indeferidos sem justificativa. E que a aceitação de proposta “inexequível” não só causaria danos econômicos ao Estado, mas também acarretaria complicações nas atividades do Legislativo.

O TCE deu prazo de quinze dias para que a Assembleia e a empresa vencedora se manifestem. O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), disse que ainda não havia sido notificado. “Vamos acatar. O tribunal suspendeu, portanto, nós vamos obedecer o que estabeleceu. Vou verificar se caberá recurso por parte da Assembleia, a gente fará”, disse.