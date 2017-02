Tribunal mantém devolução de R$ 14 milhões

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PR) decidiram, por unanimidade, rejeitar recurso contra decisão de 2016 do órgão, que condenou o ex-presidente da Câmara Municipal de Curitiba, João Cláudio Derosso e outros envolvidos a devolver R$ 14 milhões aos cofres públicos, além do pagamento de multas no total de R$ 22 milhões, por irregularidades nos gastos com o informativo “Câmara em Ação”, edidato entre 2006 e 2011. O TCE manteve a conclusão de que o informativo teria sido utilizado para promoção pessoal dos vereadores, com fins eleitorais, e sem comprovação dos serviços supostamente prestados pelas empresas contratadas. Também não foi comprovada a compra de insumos para a impressão dez milhões de exemplares. Só em relação ao papel, por exemplo, faltariam notas de compra de 406 toneladas, segundo o TCE.

Derosso foi responsabilizado pela devolução integral dos mais de R$ 14 milhões, repassados pela CMC à empresa Visão Publicidade. Também foram condenados à devolução solidária, na proporção dos valores recebidos, as três empresas que receberam o dinheiro e seus donos: Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e Adalberto Jorge Gelbecke Júnior (então sócios da Visão Publicidade); Cláudia Márcia Wommer Amaro Gomes e Pedro Amaro Gomes (donos da Idealgraf) e Iracema Pinto de Souza e Lais Gluck (sócias da empresa Iracema Pinto de Souza e Cia Ltda.).

Sanções - Com a rejeição do recurso, foi confirmada a condenação a devolução do dinheiro e as multas. Isso vem ocorrendo no julgamento dos demais recursos relativos às 57 tomadas de contas que apuraram gastos irregulares na CMC, julgadas originalmente entre junho de 2015 e abril de 2016. Nesses processos, o Tribunal aplicou sanções que somam aproximadamente R$ 73,8 milhões.

Auditoria do TCE comprovou desvio de recursos e irregularidades no uso de R$ 34 milhões destinados à publicidade institucional da Câmra entre 2006 e 2011. O dinheiro era inicialmente repassado pelo Legislativo a duas agências: Oficina da Notícia, que tinha como sócia a jornalista Cláudia Queiroz Guedes, esposa de Derosso à época; e Visão Publicidade. Oficina e Visão subcontrataram outras 302 empresas, em favor das quais efetuaram 5.297 atos.