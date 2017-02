Fantasias campeãs de procura são as mais baratinhas

Na Nudelmania o tíquete médio está em R$ 80 (foto: Geraldo Bubniak)

Na semana do Carnaval, os foliões começam a busca por adereços e fantasias nas lojas de Curitiba, principalmente para as crianças. Em tempos de crise, os itens mais procurados são aqueles mais em conta, como colares havaianos, perucas coloridas, confetes, serpentinas, spray de cabelo, máscaras de monstros, maquiagem, pó indiano colorido, penas de avestruz coloridas para decoração e arranjo de cabelo.

Na Big Festas, localizada no Bigorrilho, também há uma grande opão de itens para os foliões. As máscaras, tipo venezianas, saem a partir de R$ 3,95, mas podem chegar a R$ 50, dependendo do tipo de acabamento. Fantasias de odalisca saem por R$ 46,80. Tintas coloridas para rosto, com 10 cores, custam a partir de R$ 14, 95, pancake R$ 10,80, kit maquiagem artística R$ 25 e sangue artificial, R$ 8.

Na Nudelmania, loja especializada em acessórios para festas, a procura pelos produtos já começou. “O movimento está muito parecido com o apresentado no ano passado”, conta a sócia-proprietária Tamara Rosenberg. “Mas neste ano, estamos vendendo bastente itens de decoração para quem está preparando festa a fantasia em casa”, conta. O tíquete médio esta em R$ 80, assim como no ano passado.

No Shopping Curitiba,os pais podem encontrar algumas tendências que garantem um look original e confortável. As estampas podem ajudar a montar um figurino bem descontraído, tanto o adulto quanto o infantil. Na Lilica e Tigor (piso L3), por exemplo, tem camisetas coloridas para meninas e meninos e sapatos confortáveis.