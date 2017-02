Máquinas de bebiba nos terminais

(foto: Geraldo Bubiniak)

A Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) lançou edital de concessão de espaços para máquinas automatizadas de vendas de produtos (vending machine). No pacote estão 54 pontos em terminais de ônibus, Rodoferroviária e pontos culturais da cidade. As máquinas deverão oferecer opções de bebidas, alimentos e outras mercadorias, menos bebidas alcoólicas e cigarros. O número de máquinas varia de uma até quatro, dependendo do tamanho e da quantidade de pessoas que circulam pelo local.